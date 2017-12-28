إيرانية تحتج على الحجاب بطريقتها الخاصة (صورة)

نزلت فتاة إيرانية إلى أحد شوارع العاصمة طهران، اليوم الخميس، من دون وضع أي غطاء (حجاب) على رأسها احتجاجًا على فرض السلطات ارتداء الحجاب.

وأفاد موقع “آمد نيوز” على حسابه الرسمي في التلغرام، أن “فتاة نزلت اليوم إلى أحد شوارع طهران، وهي ترفع حجابها من على رأسها بخشبة، أمام المارة في العاصمة، في خطوة تؤكد رفضها لإجبار السلطات النساء على ارتداء الحجاب”.

ونقل الموقع عن مصادر خاصة إن: “قوات الشرطة قامت باعتقال الفتاة”، من دون إعطاء المزيد من المعلومات.

وكان المدعي العام في طهران جعفر دولت آبادي، أعلن أمس، أن النساء اللاتي يزلن الأوشحة والحجاب داخل سياراتهن سوف يتلقين رسالة نصية تحذيرية أولية قد تتبعها العقوبة، مشيرًا إلى أن هناك تمردًا ضد الشريعة الإسلامية في إيران.

وتفرض السلطات الحجاب، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، على المرأة وتتخذ إجراءات صارمة في حال عدم التقيد بالقواعد الإسلامية.

وقال الرئيس حسن روحاني في عام 2015، إنه: “ليس من واجب الشرطة فرض الإسلام، ولا يمكن لأحد رجال الشرطة أن يقول إنني فعلت شيئا لأن الله أو النبي قالوا ذلك، إن العديد من القضايا الدينية هي مسألة إيمان شخصي”.