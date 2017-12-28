الهند تقرر ملاحقة المسلمين الذين يطلقون زوجاتهم بـ”الثلاث”

قدمت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، مشروع قانون إلى البرلمان؛ يهدف لملاحقة المسلمين، الذين يطلقون زوجاتهم “بالثلاث” قضائيًا، حيث تقول بعض النساء إنه ينتهك حقهن في المساواة.

وقضت المحكمة العليا في آب/ أغسطس الماضي، بعدم دستورية القانون، الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهيًا.

وقدمت مسلمات التماسًا إلى المحكمة قلن فيه، إن تطليق الأزواج لهن “بالثلاث”، بما في ذلك ما يتم توصيله عبر تطبيق سكايب أو واتساب، لا يشكل انتهاكًا فقط لحقوقهن، وإنما يترك الكثيرات منهن في حالة عوز.

وقال وزير القانون، رافي شانكار براساد: “لا يمكن منع الطلاق بالثلاث إلا من خلال قانون، علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة، وحماية حضانة الأطفال”.

وإذا تم إقرار القانون سوف يجعل ذلك الطلاق بالثلاث جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة، وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.

ويشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند، ذات الأغلبية الهندوسية، وشهدت العلاقات بين الطائفتين توترًا بين الحين والآخر؛ منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، الذي ينتمي إليه بالانتخابات في 2014.

وتقول جماعات مسلمة، إنه رغم أنها تعتبر الطلاق بالثلاث خطأ؛ فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.

وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إنه لا يحق للحكومة حظر الطلاق بالثلاث؛ لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية للمسلمين.

وتهدف القوانين المدنية في الهند لحماية استقلال الطوائف الدينية، وعلى خلاف أغلب القوانين المدنية الهندوسية، التي جرى تنظيمها، وإصلاحها؛ تركت قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية دون تغيير إلى حد بعيد.