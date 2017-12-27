هدية زوج عربي لزوجته تقوده لعقوبة السجن 3 سنوات

بعد زواج دام عامين، لم يدرك الزوج مصطفى أن المفاجأة التي أعدها لزوجته سمر بتغييره “غرفة السفرة” ستكون “القشة التي قسمت ظهر البعير” وستؤدي به لقضاء عقوبة حبس تمتد 3 سنوات بعد صدور حكم قضائي من محكمة “إمبابة” بتهمة تبديد منقولات زوجته.

وقال مصطفى إنه يحب زوجته منذ الدراسة في الجامعة، إلا أن عائلتها رفضت زواجهما لكونه طالبًا، ما دفعه للسفر للخارج والزواج من أمريكية للحصول على الجنسية.

وأضاف أنه عاد بعد ذلك إلى مصر، والتقى بسمر التي كانت مخطوبة لرجل آخر، لكنها فسخت الخطوبة عندما علمت تحسن حالته المادية.

وذكر أنه بعد زواجهما كان يسافر للعمل بالولايات المتحدة لأن زواجه كان قائمًا هناك وكان يعود خلال العطلات، إلا أن طلبات زوجته سمر الكثيرة وطلبات عائلتها استنفدت أمواله.

وقال: “عندما نفد المال علا صوت زوجتي وساءت ألفاظها وزاد عنفها وطلبت تجديد أثاث المنزل على الرغم من علمها بسوء حالتي المادية، فاستدنت من أهلي واشتريت لها غرفة سفرة جديدة بعد أن اختارتها بنفسها وتخطى ثمنها 67 ألف جنيه”.

وأوضح أن خلافًا نشب بينه وبين زوجته بسبب منحه غرفة السفرة القديمة لوالدته كونها كانت تريد إرسالها إلى أهلها، فتركت على إثر ذلك المنزل.

واستطرد: “عندما عدت إلى المنزل فوجئت بسرقة محتويات الشقة واتهامي في بلاغ رسمي بتبديد منقولاتها، وتحول الأمر إلى جنحة تم الحكم فيها ضدي بالسجن 3 سنوات”.