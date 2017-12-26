إيران.. ملايين المواطنين بدون ضمان اجتماعي

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني، علي ربيع، أن 6 ملايين مواطن إيراني ليسوا مسجلين في أية مؤسسة ضمان اجتماعي.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني “إيكانا”، عن ربيع قوله، في كلمة ألقاها أمام النواب في الجمعية العامة للبرلمان، إن “سبب المشاكل التي يواجهها برنامج تطوير الخدمات الصحية، هو عدم توفر مصادر مستدامة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي”.

ووفقًا لتصريحات سابقة أدلى بها وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فاضلي، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فإن نسبة البطالة في البلاد هي عند 12%، وأن هذه النسبة ترتفع في بعض المدن إلى 60% .

ويبلغ عدد سكان إيران حوالي 80 مليون نسمة، بحسب بيانات مؤسسة الإحصاء الإيرانية.