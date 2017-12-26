مصر.. التحقيق في صورة تروج لـ “المثليين” في منهاج تعليمي

أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الثلاثاء، تحقيقًا في مسألة صورة متداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، توحي بدعم “المثلية الجنسية وزواج المثليين”، في أحد المناهج التعليمية، ووصفها مدونون بأنها تدعم “الشذوذ الجنسي” وزواج المثليين، من خلال المناهج التعليمية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، صورة لأحد كتب اللغة الإنجليزية، في المدارس الدولية في مصر، وتشرح للطلاب تكوين الأسرة من خلال 4 صور، الأولى تضم الجد والجدة والأبوين، والثانية تضم الأب والأم والأطفال، والثالثة تضم امرأتين وطفل، مصحوبة بتعليق “two mums and child” (أمّان وطفل)، والرابعة تضم رجلين وطفل، مصحوبة بتعليق”two dads and child” (أبوان وطفل)

وقال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لـ”إرم ينوز”، إن لجنة من قطاع التعليم العام، شكلتها الوزارة؛ للتحقيق العاجل في الأمر، أثبتت صحة الصورة، لكنّها تحاول التحقق حاليًا، من أن الصورة خاصة بكتب المدارس الدولية، أو الكتب الخارجية المتعلقة بالمدارس الحكومية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في كلتا الحالتين .

ووصف مدونون الصورة المذكورة، بأنها تدعم الشذوذ الجنسي وثقافة زواج المثليين؛ من خلال المناهج التعليمية.

وتزايد الحديث في الآونة الأخيرة، حول المثلية الجنسية في مصر؛ بعد حفل فرقة “مشروع ليلى”، في منطقة التجمع الخامس بمصر، في سبتمبر/أيلول الماضي، وإلقاء القبض على عدد من الشباب والفتيات؛ إثر رفعهم لأعلام قوس قزح، التي يتخذها المثليون شعارًا لهم.