بالصور.. صدمة مرعبة لسيدة أمريكية بسبب فاتورة كهرباء خيالية

أصيبت مواطنة أمريكية خمسينية بصدمة عندما تحققت من فاتورة الكهرباء الشهرية على الإنترنت، حيث وجدت نفسها مدينة بأكثر من 284 مليار دولار.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن ماري هورومانسكي (58 عامًا) من مدينة “آير” بولاية بنسلفانيا، قولها إنها لم تتوقع أن تدفع مبلغًا مثل ذلك عندما كانت تفحص فاتورتها الكهربائية من شركة “بينليك”.

وأشارت إلى أنها توقعت أن تدفع لشهر كانون الأول/ ديسمبر حوالي 28.156 دولار فقط، بسبب إضاءة عيد الميلاد، وفق الصحيفة.

وسرعان ما طلبت المرأة من ابنها التحقق من الأمر، والذي اتصل بشركة الكهرباء، التي أكدت للعائلة أن القضية كانت في الواقع “خطأ”.

وتم تعديل فاتورة هورومانسكي لتعكس المبلغ الصحيح البالغ 284.46 دولار.

وقال المتحدث باسم شركة “بينليك”، مارك دوربين، إنه لا يعلم كيف يمكن حدوث مثل هذا الخطأ، مشيرًا إلى أنه لم ير مثل ذلك في حياته.

وأوضح أنه يقدر رغبة العميل في توصيل وجود خطأ في الفاتورة ويراعي مشاعرها وصدمتها.