لأول مرة.. التلفزيون الإيراني يشجع على تعدد الزوجات

في أحدث حلقة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الإثنين، عن تعدد الزوجات، قال رجل الدين الإيراني غلام رضا قاسميان، وهو مدير الحوزة الدينية في مدينة “مشكات” التابعة لمحافظة أصفهان، إن الزوجة الأولى هي التي تعارض فكرة تعدد الزوجات وليس الرجال.

ويسمح القانون الإيراني بتعدد الزوجات، لكنه يشترط موافقة الزوجة الأولى، ما جعل ظاهرة تعدد الزوجات أمرًا نادرًا في إيران.

وأضاف قاسميان أن “أي رجل يتزوج من امرأة ثانية ويريد تغيير حياته، فإن زوجته الأولى سوف تتركه، وتجعل حياته جحيمًا بخلاف الدول العربية المجاورة لنا”.

وفي عام 2009، أصدر المرجع آية الله يوسف صانعي فتوى تحرم زواج الرجل بثانية دون إذن الزوجة الأولى، ورأى في ذلك خلافًا للمعاشرة بالمعروف، واعتبره ظلمًا للمرأة.

ومنذ سقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979، وتشكيل نظام جديد، لم يتطرق التلفزيون الرسمي لتشجيع الرجال على تعدد الزوجات.