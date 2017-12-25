بالصور.. جولة داخل المنزل “الأغلى” في أمريكا

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية صورًا قالت إنها “من داخل المنزل الأغلى في الولايات المتحدة الأمريكية والمعروض للبيع بقيمة 500 مليون دولار”.

ومن المتوقع أن يكون القصر، المعروف باسم “الوحيد” أو “The One” والذي يتمتع بإطلالة شاملة على مدينة لوس انجلوس والمحيط الهادئ، جاهزًا للبيع في منتصف العام 2018.

ويضم المنزل، الذي تبلغ مساحته 100 ألف قدم مربعة، عددًا من الامتيازات بما في ذلك ملهى ليلي، و20 غرفة نوم، من بينها جناح رئيس مساحته 5500 قدم مربعة، بين أربعة وسبعة حمامات سباحة، وخمسة مصاعد وصالون تجميل.

ويعتبر الجناح الرئيس في المنزل -في حد ذاته- أكبر من معظم الشقق في مدينة نيويورك وهو مزود بحمام سباحة خاص به ومطبخ ومكتب.

وتشمل الامتيازات الأخرى، مرآبًا للسيارات ويضم 30 مقعدًا ومسرحًا للأفلام، وفي حال بيعه بمبلغ 500 مليون دولار ستكون تكلفته أربعة أضعاف أغلى منزل على الإطلاق بيع في أمريكا – منزل في ولاية هامبتونز بولاية نيويورك الذي بيع بـ 137 مليون دولار في العام 2014.

وقال مطور العقارات الفاخرة، ومطور قصر “الوحيد”، نايل نيامي، الذي يصمم مجموعة من أغلى المنازل في الولايات المتحدة، إنه يطورعقارًا جديدًا لا يملك حتى الآن اسمًا سيكون له أحواض سمك قنديل البحر، بالإضافة إلى نحت زرافة ذهبية.