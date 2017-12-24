رقص طالبات في إحدى المدارس المصرية يثير جدلًا واسعًا

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطالبات يرقصن على موسيقى المهرجانات بإحدى المدارس المصرية، جدلًا واسعًا.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، السيد سويلم اليوم الأحد، إنه شاهد الفيديو المتداول بعد أن وصله من أحد الأشخاص، مضيفًا أنه سيتم التحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها مهما كان موقعه، لافتًا إلى أن تلك النماذج مرفوضة ولا تعبر عن الطلاب المصريين.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر طالبات يرقصن على أنغام موسيقى المهرجانات داخل أحد الفصول الدراسية؛ ما أثار جدلًا واسعًا، لكن لم يستدل على اسم المدرسة، إلا أن علم دمياط الموجود على السبورة، أكد أن المدرسة تقع بمحافظة دمياط.