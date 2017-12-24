سيدة عربية تطلب الخلع بسبب غيرة زوجها من ابنهما

تقدمت سيدة مصرية من محافظة الإسكندرية، اليوم “الأحد”، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة في منطقة الزنانيري، مبررة ذلك بتضررها من غيرة زوجها الشديدة عليها من طفلهما، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

وأوضحت السيدة في دعواها أنها متزوجة منذ 4 سنوات، ورزقت بطفل عمره 3 سنوات؛ لكنها تعاني من عدم قدرتها على الاقتراب منه أو تقبيله؛ بسبب رفض زوجها بدعوى غيرته عليها.

وأضافت أن الزوج اعتدى عليها في مرات سابقة، خلال محاولتها تغيير ملابس الطفل وتقبيله، داعية المحكمة إلى إنصافها، وخلعها منه بسبب غيرته المبالغ فيها.

بدوره رفض الزوج أمام المحكمة اتهامه بالقسوة والغيرة الزائدة من قبل زوجته، مبينًا أنه يعلم ابنه النخوة، ولا يرغب في تقبيله من أمه بشكل مستمر؛ لأن ذلك يؤثر على شخصيته في المستقبل حسب قوله.

فيما دعت المحكمة الطرفين إلى مراجعة نفسيهما، ومنحتهما فترة من الوقت للتوفيق بينهما، قبل إصدار قرارها النهائي في الدعوى.