شجرة كريسماس بلاستيكية بـ83 ألف يورو تثير السخرية في صربيا (صور)

أثارت شجرة الكريسماس المنصوبة في وسط بلغراد غضب وسخرية الصربيين والأحزاب المعارضة بسبب تكلفتها الناهضة التي بلغت 83 ألف يورو.

فالشجرة البالغ طولها 18 مترًا مصنوعة من البلاستيك، ومزينة بـ200 كرة حمراء، تثير الاستغراب حول القيمة الإجمالية للصفقة المبرمة بين الشركة ومجلس المدينة، والتي فضحها موقع “Pistaljka.rs”.

واستجاب سكان المدينة لدعوة الحزب الديمقراطي المعارض بوضع أمنياتهم عند الشجرة، على أن تكون أمنيات غالية لا تقل عن تكلفة الشجرة، حيثُ طلب أحدهم معطفًا كبيرًا لكلبه، وآخر شهادة دراسية عالية وغيرها من الأمنيات.

إلا أن كون توقيع العقد النهائي يتم بعد 3 أيام من نصب الشجرة، منح للعمدة المحافظ “سينيسا مالي” التراجع، حيث أعلن أنه تفاجأ بالتكلفة.

لكن الشركة الصربية التي وضعت الشجرة لم تقم بإزالتها رغم أنها لن تتلقى ثمنها، وأعلنت أنها ستتركها مساهمة منها في تزيين المدينة، وكأنها قدمت للسكان هدية بقيمة 83 ألف يورو.

وأعتبر أحد أعضاء حزب الشعب المعارض “نيكولا نوفانوفيك”، أن فضيحة شجرة الميلاد ما هي إلا “جزء من الجبل الجليدي” للخروقات التي تقوم بها الأغلبية في مجلس المدينة ، فيما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول الصفقة والشركة المعنية بالأمر.