في أعياد الميلاد.. موظفو دار للمسنين يكسبون 10 ملايين يورو

ابتسم الحظ للعاملين في دار المسنين “ساغرادو كورازون” بمدينة “كامبو دو كرايبتانا” الإسبانية، وكسبوا 10 ملايين يورو في اليانصيب “El Gordo” الكبرى التي تنظم في إسبانيا كل سنة خلال أعياد الميلاد.

ويعود الفضل لسائق شاحنة يبلغ من العمر 54 عامًا من بين المتطوعين لخدمة الدار، الذي اشترى 30 ورقة يانصيب خلال سفره إلى “غاليسي”، باع منها 26 ورقة للعاملين في الدار واحتفظ لنفسه باثنتين، ثم أهدى الورقتين المتبقيتين لشقيقيه.

وسيقتسم العاملون في الدار مبلغ 10 ملايين يورو، في حين سيكسب السائق 800 ألف يوورو، و400 ألف لكل واحد من أخويه.

وعلق السائق جيزو مارتينيز على الخبر لصحيفة “El Espanol”: “أنا سعيد لأنني حملت كل هذه الفرحة والنقود إلى المدينة التي ولدت فيها”.

بدوره أعرب عمدة المدينة انتونيو لوكاس- طوريس عن سعادته قائلًا: “سعيد جدًا بهذا المطر من النقود التي سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد”.

جدير بالذكر أن يناصيب أعياد الميلاد الكبرى في إسبانيا حققت هذه السنة 2.38 مليار يورو ، ويبلغ ثمن التذكرة الواحدة 20 يورو.