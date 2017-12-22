صرف الدفعة الأولى من “حساب المواطن” يتسبب بحالة طلاق في الدمام

تسبب صرف الدفعة الأولى من الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” في السعودية، بطلاق أسرة في الدمام بالمنطقة الشرقية.

وكشفت مصادر لصحيفة “المواطن” المحلية، أن مواطنة سعودية طلبت من زوجها أن يعطيها نصف المبلغ الذي تم إيداعه في حسابه البنكي من طرف “حساب المواطن”، مبررة طلبها بأن لها الحق في نصف المبلغ، كون الزوج قام بتسجيل اسمها وأسماء أبنائها أثناء تقديمه الطلب.

وبيّنت المصادر، أنه وبإصرار الزوجة على طلبها، وامتناع الزوج عن الموافقة عليه، تصاعد الخلاف بينهما حد التلاسن والشتم، حتى وصل الأمر بينهما إلى تخيير الزوجة لزوجها بين أن يدفع المبلغ أو يطلقها.

وأضافت، أنه ومع ضغط الزوجة وإلحاحها على وضع زوجها أمام أحد خيارين، رمى عليها يمين الطلاق أمام أبنائها.

وكان حساب المواطن، قد صرف أمس الخميس الدفعة الأولى من الدعم النقدي للمستحقين بواقع ملياري ريال، فيما يبلغ المتوسط الشهري لكل دفعة 2.6 مليار ريال استنادًا إلى ميزانية البرنامج الحكومية للعام 2018 والبالغة 32 مليار ريال.