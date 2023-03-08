السعودية.. "المحادثة الأخيرة" بين سيدة وزوجها العسكري قبل مصرعه تثير تفاعلاً

أثارت مواطنة في المملكة العربية السعودية تعاطف متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد توثيقها آخر محادثة بينها وبين زوجها قبل مصرعه.

وكان العسكري إبراهيم محمد حسن قد توفي، مطلع الشهر الحالي، أثناء أداء عمله في المنطقة الشرقية بحادث مروري، ودفن في منطقته جازان.

وقررت زوجة العسكري نشر المحادثة الأخيرة بينها وبينه عبر تطبيق "واتس اب"، والتي كانت أشبه برسالة وداع منه، حيث قال لها إن "الأرض ضاقت عليه"، طالباً منها "مسامحته".

وجاء في رسالته المنشورة: "زوجتي حبيبتي، لقد ضاقت علي الأرض ويعلم الله بما في، وأشكرك على صبرك علي، سيظل حبك في قلبي إلى الأبد، سامحيني على أي شيء صدر مني".

ولاحقاً، أبلغ العسكري زوجته في المحادثة أنه قام بتحويل مبلغ مالي لها.