بالفيديو.. شابات سعوديات يطردن دورية لهيئة الأمر بالمعروف احتجت على جلوسهن بالشارع

في حدث نادر في السعودية، طردت شابات سعوديات دورية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن اعترضتهن في أحد شوارع المملكة واحتجت على جلوسهن على مقعد مثبت على أحد الأرصفة.

وقالت إحدى الشابات وتدعى نوف، “إنها كانت برفقة أخريات دون أن تحدد عددهن، يجلسن على مقعد في الرصيف عندما توقفت سيارة للهيئة المعروفة أيضًا باسم الشرطة الدينية، أمامهن وطلبت منهن مغادرة المكان لأنهن مشبوهات” على حد وصفها.

وكتبت نوف في حسابها بموقع “تويتر” ملخصًا للحادثة التي تعكس تلاشي دور الهيئة في المملكة، قائلة “كنا نجلس على أحد المقاعد على الرصيف ثم توقفت سيارة للهيئة يطلبون منا المغادرة وقالوا إن وجودكن هنا شبهة”، وأضافت “فأجبت أن وجودكم أنتم هو الشبهة في حين قالت صديقتي أعطني أثباتًا أنه يمنع الجلوس هنا، وعندها اضطروا للمغادرة”.

وأضافت في تغريدة أخرى “كنا نجلس بسلام ، وإذ بأعضاء من الهيئة يطالبوننا بالمغادرة، لكن تم طردهم بنجاح”.

كما وثقت إحدى الشابات بمقطع فيديو صورته بكاميرا هاتفها الجوال، الحادثة بشكل واضح، إذ توقفت دورية الهيئة بالفعل وطلبت من الشابات مغادرة المكان، إلا أنهن رفضن وقلن إن المحلات مغلقة الآن بسبب حلول وقت الصلاة، وأنهن يجلسن بانتظار افتتاح المحلات شأن أخريات يجلسن على مقربة منهن.

وبعد سجال بين الطرفين وتمسك الشابات بموقفهن ومطالبتهن أعضاء الهيئة بتقديم إثبات على قانونية ما يقومون به، قرر أعضاء الدورية الدينية مغادرة المكان لتعلو بعدها صرخات الفتيات إعلانًا للانتصار.

وبدأ مقطع الفيديو يغزو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وسط توقعات بتصدر الحادثة نقاشات السعوديين على تلك المواقع بالنظر لرمزيتها في عمق التغيير الذي شهدته المملكة خلال العامين الماضيين.

وفي أبريل/ نيسان من العام 2016، أصدرت السعودية قرارًا بتقليص صلاحيات الهيئة ومنع رجالها من توقيف الأشخاص كما كانوا يفعلون لسنوات، والاكتفاء بإبلاغ الشرطة عن أي مخالفات يلحظونها في مهماتهم الميدانية.

وكانت الهيئة قبل صدور ذلك القرار تسيّر دوريات في المناطق العامة لتطبيق حظر المشروبات الكحولية، وتشغيل الموسيقى الصاخبة في الأماكن العامة، والتأكد من إغلاق المحال وقت الصلاة، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم، وتفرض أيضًا ضوابط لـ”الحشمة” في ملابس النساء، ولديها وحدة خاصة بجرائم ابتزاز الفتيات.

ومنذ ذلك التاريخ، شهدت المملكة تغييرات جذرية أخرى تتسم جميعها بالانفتاح على العالم الخارجي والسماح بإقامة الفعاليات الفنية والترفيهية التي كان رجال الهيئة في الماضي يمنعون إقامتها.