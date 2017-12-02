عامل في “ماكدونالدز” يطالب مسلمة بخلع الحجاب أو ترك المطعم (فيديو)

أبلغ عامل في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز”، شمال لندن، طالبة مسلمة بخلع حجابها أو ترك المطعم.

وقالت الطالبة، التي لم تذكر اسمها، إن حارس الأمن أوقفها في فرع “ماكدونالدز” في هولواي ،أمس الخميس، وطلب منها إزالة حجابها باعتباره تهديدًا أمنيًا، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأضافت أن الحارس كان مصدومًا عندما رفضت، لكنه استمر في تكرير طلبه، رافضًا دخولها، ما دفع صديقتها لتصوير الموقف على هاتفها النقال.

وتدخل أحد المحيطين مطالبًا حارس الأمن بالكف عن الأمر، ليردَّ قائلًا: “إنه ليس من شأنك”، وأمر أحد الموظفين صديقتها بالتوقف عن التصوير.

وينتهي الفيديو مع الطالبة وهي تقول: “أعيش في المملكة المتحدة منذ 19 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي أواجه فيها هذا النوع من التمييز وقد صدمت”.

ورفعت صديقتها “سابرينا” الفيديو على “تويتر” وتساءلت: “لماذا لا يمكنني المجيء إلى ماكدونالدز؟ لأنني أرتدي الحجاب؟ أنا آسف، ولكن هل يمكن أن أقول ذلك؟”.

من جانبها، قالت متحدثة باسم “ماكدونالدز” إنه ليس هناك سياسة قائمة تقيّد أو تمنع أي شخص يرتدي الحجاب أو أي زي ديني آخر من دخول مطاعمه”.

وأضافت: “نحن نرحب بالعملاء من جميع الأديان ونرغب في الاعتذار للعميل، لأن هذا الوضع لا ينبغي أن يكون قد حدث، نحن نأخذ هذه المسألة على محمل الجد، ونعالج هذا الأمر مع الأفراد المعنيين”.