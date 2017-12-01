حشرات وقوارض تحتل مكتب ترامب في البيت الأبيض

أفاد تقرير إخباري في واشنطن، بأن الجناح الغربي في البيت الأبيض الذي يضم مكتب الرئيس، دونالد ترامب، تغزوه الحشرات والقوارض.

وذكر التقرير، الذي نشرته قناة “إن بي سي4″، أن “الصراصير” و”الفئران” تتحرك بكل راحة في أروقة الجناح الغربي، وأن ترامب أبدى تذمره بشأن المبنى بقوله: إنه “نفاية حقيقية”.

وأضاف أنه “على الرغم من نفي ترامب لما قاله في وقت لاحق، إلا أنه يبدو أن هناك مشاكل صحية حقيقية في ذلك المبنى”.

ولفت التقرير إلى أن “مسؤولي البيت الأبيض قدموا طلبات عديدة العام الحالي للقيام بأعمال صيانة وتنظيف للمكتب البيضاوي، وأن الطلبات شملت أيضًا أعمال رش ضد الحشرات والقوارض”.

ونقل التلفزيون عن مدير إدارة الخدمات العامة، بريان ميلر، قوله: إنه “عمل كبير ونحن نشرف على مثل هذه الأعمال، وجميعنا يعرف أن تلك المباني قديمة، وأي واحدٍ منا يملك بيتًا قديمًا يُدرك أنه بحاجة لأعمال كثيرة”.