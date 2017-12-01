الأمير هاري وخطيبته يبدآن أول مهامهما الرسمية بعد الخطوبة (صور)

يبدأ الأمير البريطاني هاري وخطيبته ميغان ماركل ،اليوم الجمعة، القيام بأول واجباتهما الرسمية معًا منذ إعلانهما نبأ الخطوبة، في مهمة تهدف لزيادة الوعي بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والحد من الجريمة بين اليافعين.

وسيشارك الثنائي في حدث خيري لإحياء اليوم العالمي للإيدز ، فيما يمثّل أهمية رمزية للأمير هاري ، الذي لعبت والدته الراحلة الأميرة ديانا دورًا رائدًا نالت عليه الإشادة في إلغاء نظرة الازدراء التي كانت تلحق بالمصابين بهذا المرض.

وأعلن هاري، حفيد الملكة إليزابيث، الذي يحتل المركز الخامس في ولاية العرش وميغان، الممثلة الأمريكية، التي اشتهرت بدورها في الدراما التلفزيونية الأمريكية (سوتس)، خطبتهما يوم الإثنين الماضي، مما أثار ضجة إعلامية واسعة.

ومن المقرر إتمام الزفاف في أيار/مايو المقبل في كنيسة سان جورج بساحة قلعة وندسور حيث عاش ملوك وملكات بريطانيا على مدى ألف عام تقريبًا.

وسيتوجه المخطوبان، اليوم الجمعة، إلى نوتنغهام بوسط إنجلترا، لحضور إحدى المناسبات التي تنظمها جمعية تيرينس هيجينز تراست الخيرية، لإحياء ذكرى من فقدوا حياتهم بسبب فيروس الإيدز، وإلقاء الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة المرض.

وسيزور هاري وميغان بعد ذلك أكاديمية نوتنغهام للقاء مديري مدارس محلية، والاستماع لتفاصيل بشأن برنامج (التأثير الكامل) الذي تدعمه جمعية خيرية تابعة للأمير هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت، يهدف لإبعاد الأطفال عن الضلوع في العنف بمرحلة الشباب.