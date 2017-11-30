رياضي أولمبي شهير يظهر برفقة صديقه بعد إعلان مثليته (صور)

سجل السباح الأولمبي البريطاني الشهير مارك فوستر، أول ظهور له بعد إعلان مثليته الجنسية، يوم الإثنين الماضي، حيث ظهر أمس في حفل بنادي “كلاب لاف غالا” (CLUB LOVE gala) على شرف جمعية الموسيقار المثلي الشهير السير إلتون جون لمكافحة الإيدز.

وكان البطل الأولمبي البالغ من العمر “47 عامًا”، أكد مثليته الجنسية في مقابلة صحافية مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، والذي نشر يوم الإثنين الماضي، قبل يومين من إقامة الحفل، والذي ظهر فيه بجوار صديقه المثلي غاريث توماس، وهو أيضًا لاعب رغبي ويلزي شهير.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وصف مارك في الحوار مع “الغارديان” صديقه لاعب الرغبي الويلزي غاريث توماس، والذي أعلن مثليته في عام 2013، بأنه الملهم الذي شجعه على إعلان هويته الجنسية المثلية.

يذكر أن مارك مثل المملكة المتحدة، وحمل علمها في دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008، ما يجعل خبر مثليته صادمًا للوسط البريطاني الرياضي.