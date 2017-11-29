بالصور.. جزيرة كاملة مقابل 700 ألف جنيه إسترليني

عُرضت جزيرة كاملة تبلغ مساحتها 5 فدادين، مع منزل مكون من 5 غرف نوم للبيع، في بريطانيا، مقابل 700 ألف جنيه إسترليني.

وتعود الجزيرة إلى عام 1700، وتم اكتشافها من قبل شركة مملوكة للقطاع الخاص، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكانت الجزيرة في الأصل مبنية على هيئة كوخين للصيادين، قبل تحويلها إلى محطة للاستحمام في عهد الملكة فيكتوريا، ثم تم تجديدها.

وتقع جزيرة “Ynys Faelog” قبالة ساحل أنغليسي، الذي يطل على البحر الأيرلندي أقصى غرب شمال ويلز، وتطل على حديقة ذات مناظر خلابة عبر مضيق ميناي وجسره المعلق الشهير.

وقال خبير شركة “بيربلبريكس” المحلية: “الناس غالبًا يفضلون الابتعاد عن كل شيء، والآن يمكنهم”.

وأشار إلى أن الجزيرة ملاذ مثالي يتمتع بالسلام والهدوء والضوء الرائع والمناظر الخلابة، وهي أيضًا على بعد دقائق فقط من المحلات التجارية والمطاعم الكبيرة.

ويقع أمام الجزيرة مسار المشاة المؤدي إلى البر الرئيس نحو الغابات مباشرة والجانب الآخر من الجزيرة يتم الوصول إلى الطريق لمشاهدة مكان المد والجزر المملوك من قبل كلية جامعة بانجور لعلوم المحيطات، والذين لديهم اتفاق مع مالك المنزل الحالي ما يسمح باستخدام الجسر المتجددة سنويًا.