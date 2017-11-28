بالصور.. تشييع جثمان الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز

شيع أمراء سعوديون يتقدمهم خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الأميرة مضاوي بنت عبدالعزيز آل سعود إلى مثواها الأخير في مكة المكرمة.

وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها وكالة الأنباء الرسمية، مجموعة من الأمراء يتصدرون الصفوف الأمامية للصلاة، وبعضهم حمل جثمان أخت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وأصغر بنات مؤسس السعودية الملك عبد العزيز، على أكتافهم حيث سيوارى جثمانها الثرى في مقبرة العائلة.

وبحسب “واس”، فقد شارك في صلاة الجنازة التي أقيمت بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام، بالاضافة إلى خالد الفيصل، الأمير أحمد بن عبدالعزيز، والأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز السفير السعودي في بريطانيا، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة.

وكان الديوان الملكي السعودي، قد نعى الراحلة في بيان صادر عنه مساء أمس، ولم يتطرق بيان النعي للعمر الحقيقي للأميرة الراحلة، مع نرجيح البعض أن تكون متقدمة في السن، نظرًا إلى أن لها أبناء وأحفادًا.