رجل في الـ121 من العمر يستعيد بصره لقراءة القرآن الكريم (فيديو)

استعاد أباز ايلييف من سكان إنغوشيا في جبال شمال القوقاز، بصره بعد إجراء عملية جراحية في عينه ليتمكن من قراءة القرآن الكريم، وفق ما ذكرت صحيفة “روسيسكايا جازيتا”.

وقالت الصحيفة إن “ايلييف الذي يبلغ من العمر 121 عامًا، تمكن من استعادة بصره بعد إجراء العملية الجراحية، في حين لم يقف هذا المرض الذي أصاب عينه عائقًا أمام مزاولة شؤون حياته بشكل طبيعي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “ايلييف يمارس حياته كالمعتاد، فهو يذهب إلى المسجد ويشارك في الانتخابات، ويعمل في حديقته ويرعى حيواناته الأليفة، ويحيط به الأطفال”.

ولفتت إلى أن “مرض ايلييف منعه من قراءة القرآن فقط، لذلك أقدم على إجراء العملية كي يتمكن من القراءة مجددًا”.

وأفادت بأن “ايلييف ولد في 1896 وقد تزوج مرتين، وتضم عائلته الكبيرة 55 من الأبناء والأحفاد”، منوهة إلى أنه “لم يغادر قريته طوال حياته سوى مرتين بسبب الحربين الأولى والثانية”.

وبحسب صحيفة “روسيسكايا جازيتا”، فإن “ايلييف لا يدخن ولا يشرب سوى ماء الينابيع، كما أنه لم يتناول الأدوية طوال حياته، لذلك ما زالت صحته جيدة وقوية”.