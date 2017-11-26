على طراز القلاع.. زوجان يصنعان أطول طبق كعك زفاف في العالم (صور)

قرر زوجان من إندونيسيا، تصميم طبق طويل من الكعك، ليوم زفافهما، حيث بلغ طول ارتفاع الكعك تقريبًا 5 أمتار، وهو الأطول في العالم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اضطرت شركة “لي نوفيل كيك”، لنقل الحلوى مفككة، من مقرها في “جاكرتا”، إلى مكان حفل الزفاف في “باندونغ”.

وقال ميو ميناكي، الذي يعمل في الشركة، إنه كان عليهم نقل جميع أجزاء طبق الكعك، وقطع الديكور المتفرقة، ثم قام الفريق بترتيبها في موقع الحفل، لمدة 6 ساعات.

والتقى مسؤولو الشركة مع الزوجين، في وقت سابق من هذا العام، وعملوا معًا على تصميم كعكة على شكل “فندق بودابست“، وتم اقتراح عدة تصاميم، ثم قرروا أخيرًا تصميم الشكل الذي عُرض في الحفل، وكانت كعكة فريدة من نوعها.

وتم تصميم الكعكة، على شكل قلعة مصنوعة بالكامل من السكر، مزودة بالأبراج ومزينة بالكرز والزهور، ويتكون الهيكل من الإطار المعدني، وتمت صناعتها يدويًا، مع ميزة الإضاءة من الداخل.

واستغرق بناء هيكل الكعكة، والتي شملت زخارف السكر، حوالي 30 يومًا، مع فريق عمل مكون من 15 شخصًا، وتم تركيبها في 6 ساعات.

وقال ميو: “أنا في الواقع لم أتوقع أن تكون الكعكة طويلة القامة بمثل هذا الشكل، ولم نكن نرتب ذلك أثناء صنعها”، مشيرًا إلى أن الزوجين كانا مندهشين جدًا من حجم الكعكة.