بالفيديو.. ابتكار يُترجم العواطف إلى ضوء

ابتكر “استديو نيك فيرستاند “الهولندي، والمعني بتجسيد الإدراك البشري في مجسمات فنية باستخدام أنظمة ذكية، مُركباً سمعياً بصرياً أطلق عليه اسم Aura، لتفسير العواطف الإنسانية إلى حزم ضوئية نابضة.

واستخدم مبتكر التصميم الفنان نيك فيرستاند مؤسس الاستديو، الثقنية الثلاثية الأبعاد، وأجهزة استشعار خاصة بالأنظمة البيولوجية البشرية، حيث يُسجّل المٌركب الموجات الدماغية، وتقلب معدل ضربات القلب، واستجابة الجلد للشحنات الكهربائية الناتجة عن العمليات الكيميائية في الجسم.

وذكرت مجلة ” “Dezeenللتصاميم الهندسية الأكثر تأثير حول العالم وتصدر من لندن، أن المُركب عرض لأول مرة في أسبوع التصميم الهولندي لهذا العام، والذي أفتتح نهاية الشهر الماضي، وتم تجهيز مجموعة من زوار المعرض لتجريبيه.

وجلست المجموعة أسفله على وسائد على الأرض، وتم تشغيل مقطوعة موسيقية لإثارة استجاباتهم الانفعالية، ثم تم تحليل بياناتهم العاطفية والتي ظهرت مرئيةً للزوار الآخرين، بأشكال وألوان وشدة ضوئية مختلفة مثبتة عليهم من الجهاز، حيث بدت مشاعرهم مثل ستار يختلف من شخص لآخر وفقاً لحالته العاطفية.

وكشف فيرستان أنه طوّر النظام بالتعاون مع المنظمة الهولندية للبحث العلمي التطبيقي، بهدف استكشاف الضوء كبيئة، ولمعرفة كيف تؤثر عملية الإدراك الحسي في فهمنا لأنفسنا ولبعضنا البعض.