الرئيس الفرنسي يكشف عن خطة للحد من العنف ضد المرأة

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن إجراءات تهدف إلى توعية المواطنين وتلاميذ المدارس بشأن التمييز على أساس الجنس والعنف ضد المرأة وتحسين دعم الشرطة للضحايا.

وكان ماكرونو الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في مايو/أيار، تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة التفكير في السياسات المتعلقة بالقضايا الجنسية والمساواة بين الجنسين، والتي جعلها قضية قومية لفترة رئاسته ومدتها خمسة أعوام.

وأدّت فضيحة المنتج السينمائي الأمريكي، هارفي واينستين، في الولايات المتحدة إلى التسريع بإعادة التفكير في السلوكيات المتعلقة بالتحرش الجنسي في فرنسا، وهي دولة تعتز بصورتها التي رسمتها لنفسها كأرض الجاذبية والرومانسية.

وقال ماكرون في خطاب بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة: “لنبرم ميثاق مساواة بين الرجل والمرأة”.

وأضاف فيما يتعلّق بالعنف والتحرش الجنسي قائلًا: “من الضروري أن يتغير هذا السلوك المخزي”.

وخلال كلمته وقف ماكرون دقيقة حداد على 123 امرأة لقين حتفهن على يد أزواجهن أو أزواجهن السابقين في العام 2016 .