بالفيديو.. رئيس دولة مسلمة يمارس “التفحيط” بسيارات السباق

استعرض رئيس جمهورية تركمانستان، قربان قولي بردى محمدوف، مهاراته في قيادة سيارات سباق تم شراؤها لقوات الشرطة، ووصل هذا الاستعراض إلى حدّ “التفحيط” بها.

وأمام الكاميرات وعلى نحو استعراضي، اختبر محمدوف، السيارات فائقة السرعة على طول مسار مخصص للسباقات؛ من أجل التحقق من أدائها، وفقًا لموقع “وقائع تركمانستان” الرسمي الحكومي.

وكان الزعيم التركماني زار المركز الوطني لرياضة السيارات، وقرر اختبار سيارة سباق من طراز “بي أم دبليو أم 3” الجديدة على نحو شخصي.

و”بي أم دبليو أم 3″ لديها محرك بقوة 431 حصانًا، وتصل سرعة السيارة إلى 100 كم / ساعة في 4.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم / ساعة.

كما شارك محمدوف، في السباقات الأولى بالمركز، الذي افتتح في عام 2013، حيث يلاحظ أن رئيس تركمانستان كان مولعًا في شبابه برياضة السيارات وشارك في مسابقات مختلفة.