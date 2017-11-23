بالصور.. اكتشاف مذهل لقلعة تحت سطح الماء.. هل هي من بقايا حضارة أتلانتس الغارقة؟

عثر علماء على قلعة ضخمة تحت سطح مياه بحيرة “فان” التركية بعد عدة عقود من دراسة موقع البحيرة، ما أثار تساؤلات لدى البعض عن إمكانية كونها من بقايا حضارة أتلانتس الغارقة.

ويقدّر عمر القلعة بـ 3000 سنة، لكنها، رغم بقائها لفترة طويلة تحت سطح الماء، ما زال هيكلها بحالة جيدة جدًا.

ويُعتقد أن هذه القلعة الضخمة تم بناؤها في عصر حضارة أورارتو، وهي مملكة من العصر الحديدي، سادت بين القرنين التاسع والسادس قبل الميلاد في جبال شرق تركيا حول بحيرة “فان”، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

ونجحت مجموعة من الباحثين من جامعة “فان يوزنكو يل” التركية في العثور على هذا الاكتشاف الأثري العظيم بمساعدة مجموعة من الغواصين والمصورين المحترفين.

وفي المنطقة التي تم اكتشاف القلعة فيها، تحكي أساطير متداولة لزمن طويل عن مدينة مفقودة غمرتها المياه التي تغيّر منسوبها كثيرًا على مدى آلاف السنين.

وأول من ذكر قارة أتلانتس المندثرة هو الفيلسوف اليوناني أفلاطون، وكان ذلك في كتاباته العام 360 قبل الميلاد.

وسبق أن عثرت الفرق البحثية، التي تفحصت بحيرة فان في السابق، على العديد من الاكتشافات وسفينة روسية غارقة، لكن اكتشاف هذه القلعة يعد الأضخم من نوعه، ومعجزة، على حدّ قول الصحيفة.

وبجوار هذه القلعة الضخمة، تم العثور على بعض القرى والمستوطنات الصغيرة المنسوبة إلى مملكة أورارتو.

ويقدم هذا الاكتشاف مفتاحًا إلى الباحثين للتعرف على المزيد من أسرار مملكة أورارتو، التي كانت تتمتع بقوة سياسية كبيرة أثناء القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد.

وقال مدير المشروع البحثي، تحسين سيلان، لصحيفة حرييت:”حضارات وشعوب كثيرة استقرت حول بحيرة فان.. وأطلقوا على البحيرة اسم “البحر الأعلى”، واعتقدوا أنها تخفي في أعماقها أشياء كثيرة غامضة.

وأضاف سيلان:”نضع هذا الاعتقاد نصب أعيننا، بينما نعمل على الكشف عن أسرار البحيرة، والعثور على هذه القلعة تحت الماء معجزة.”