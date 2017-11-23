شابة تتلقى 10 آلاف دولار شهريًا مقابل “أفضل وظيفة بالعالم”

كشفت امرأة أسترالية فازت على 17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم بأفضل وظيفة على كوكب الأرض، تجربتها في السفر إلى 12 وجهة فاخرة خلال 3 أشهر.

وفازت سوريل أمور، البالغة من العمر 28 عامًا من “بالينا” وهي رحالة محترفة، بمسابقة 3rd Home، للبقاء بمنازل فاخرة في جميع أنحاء العالم.

ويمتلئ الحساب الخاص بسوريل على “إنستغرام” بصور وجهات غريبة ومناظر مثالية، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبدأت سوريل رحلتها من قلعة اسكتلندية ساحرة وانتهت على الواجهة المائية في سيدني، وشملت زياراتها مناطق أخرى مثل جزيرة بالي، وجزر البهاما، وكرواتيا، وفيجي، المغرب، وكوستاريكا، وإسبانيا، والصين.

واستخدمت سوريل مهاراتها الخاصة بالفيديو والتدوين في الحصول على وظيفة حلمها للسفر، وقد زارت بالفعل أكثر من 40 دولة مختلفة.

وتلقت رسومًا قدرها 10 آلاف دولار شهريًا، وبدل السفر، وفرصة دعوة صديق على طول الرحلة مقابل هذه الوظيفة.

وقالت سوريل: “أثناء السفر إلى الوجهة التالية، أود أن يكون تحرير أشرطة الفيديو، والصور، وكتابة المقالات أهم شيء”.

ومكثت الشابة في العديد من المنازل الراقية في جميع أنحاء العالم أثناء وظيفتها من بيت الشجرة في بالي إلى فيلا من 12 غرفة نوم في كوستاريكا والقلعة الاسكتلندية.

يذكر أن شركة”3rd Home” سبق وأعلنت بحثها عن “موظف” يلبي طلبات الوظيفة الصعبة، والتي ترتكز على السفر حول العالم على مدى 3 أشهر، للإقامة في المنازل الفاخرة، وتقييم تجربته، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.

وأعلنت أن الرحلة مدفوعة التكاليف كليًا، من حجوزات تذاكر الرحلات، إلى متطلبات العيش أثناء الرحلة، في مقابل راتب شهري تبلغ قيمته 10 آلاف دولار أمريكي، ويتمكن الشخص الذي يقدم على الوظيفة من اصطحاب شخص واحد معه.

ونشرت الشركة إعلان الوظيفة في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة الإعلان بمؤهلات التقديم على الوظيفة، والتي تتضمن: توفر جواز سفر، وتأشيرات سفر صالحة، ورخصة قيادة، وعدم الخوف من الطيران، وسجل جنائي نظيف، والقدرة على تحمل السفر.