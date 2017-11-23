قضية الدواسر.. القصاص لسعودي قتل ابن عمه رميًا بالرصاص في الرياض

نفذت الأجهزة الأمنية السعودية، صباح اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا بمواطن سعودي بمنطقة وادي الدواسر في محافظة الرياض، أقدم على قتل آخر رميًا بالرصاص إثر خلافات شخصية.

وفي التفاصيل، التي تم سردها عبر بيان لوزارة الداخلية السعودية صدر عنها اليوم، أقدم محمد بن فاهد بن محماس الدوسري (سعودي الجنسية) على قتل سلطان بن عبدالعالي بن فيصل الدوسري (سعودي الجنسية)؛ وذلك بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.

وأوضح البيان، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، إذ تمت إحالته إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً.

وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقَرّر شرعاً، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً، وفقا للبيان.