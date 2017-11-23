بيع “روبوت” ظهر بأفلام الخيال العلمي الكلاسيكية بسعر خيالي

بيع رجل آلي “روبوت” ظهر بأفلام الخيال العلمي الكلاسيكية بسعر وصف بـ “الخيالي”، في مزاد أعلنت عنه دار مزادات “بونهامز” في لندن، أول من أمس الثلاثاء.

وحقق الروبوت “روبي”، وهو الشخصية الميكانيكية، التي لعبت دور البطولة في فيلم الخيال العلمي الأمريكي الكلاسيكي الكوكب المُحرّم “Forbidden Planet”، والذي أنتج في العام 1956، مبلغ 5.38 مليون دولار أمريكي.

وقالت دار المزادات في بيان لها: “سعر روبوت روبي، تفوق على سعر فستان مارلين مونرو الأبيض، الذي ارتدته في فيلم “The Seven-Year Itch” في العام 1955 و1966، كما فاق سعر سيارة “باتموبيل” الأصلية الخاصة بشخصية البطل الخارق باتمان في الأفلام الخيالية، إذ تم بيعهما قبل عدة أعوام بمبلغ 4.6 مليون دولار.

ووفقاً لموقع “Cnet” الأمريكي الإخباري، يعد الروبوت “روبي” من الشخصيات الأكثر شهرة في أفلام الخيال العلمي وبطل الشاشة الفضية، إذ أسرت العالم في فيلم “الكوكب المًحرّم”، خلال ظهورها كخادم مُكرّس للبروفسور موربيوس شخصية من الخيال العلمي.

وصممت شركة “MGM” الأمريكية الروبوت من وحي خيالها في ستينيات القرن الماضي من مادة القصدير، وبتكلفة بلغت 100 ألف دولار، إذ بلغ طوله 7 أقدام، ويتكون (الروبوت) من رأس وجذع وساقين.

وبحسب المزاد، فإن الروبوت يعمل بكامل طاقته، ويحتوي على جيب يقوده، ولوحة تحكم وصناديق إضافية مصممة من “MGM”.