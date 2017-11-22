الفلسطينية هديل جبارة تفوز بالمركز الأول بمسابقة دولية للقرآن في دبي

فازت الفلسطينية، هديل خالد جبارة، بالمركز الأول لـ “جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم” التي أجريت في دبي بمشاركة 76 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وفي حفل أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كرّمت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات” الفائزات في الدورة الثانية للمسابقة التي بلغ مجموع جوائزها نحو مليونين و600 ألف درهم.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، فإن الفلسطينية جبارة جاءت في المركز الأول وبلغت قيمة جائزتها 250 ألف درهم، بينما فازت بالمركز الثاني رملة حسن من فنلندا ونالت جائزة قدرها 200 ألف درهم.

وذهبت جائزة المركز الثالث مكرر وقيمتها 150 ألف درهم إلى كل من المتسابقة إسراء حسام عبدالغني أحمد أبوالعينين من مملكة البحرين ونورا محمد أحمد من الولايات المتحدة.