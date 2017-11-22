بعد القبض عليه.. تعرّف على الأمير مشهور بن طلال (صور)

ألقت شرطة الرياض في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على الأمير مشهور بن طلال بن عبدالعزيز وآخرين تورطوا معه في شجار مسلح وسط شارع عام، وفق ما أكده مصدر سعودي موثوق لشبكة “إرم نيوز” الإخبارية.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه يظهر الأمير وآخرون دخلوا في شجارٍ، وكان من بينهم شخص أشهر سلاحًا رشاشًا، في حين لم تتضح بعد ملابسات الشجار الكاملة. لكن شرطة الرياض قالت إنه بسبب خلاف سابق استعان الأمير على إثره بأطراف آخرين.

وبعد القبض عليه يصبح الأمير مشهور ثاني أمير يقبض عليه في عهد الملك سلمان بواقعة مشابهة بعد الأمير سعود بن عبدالعزيز، كما تم جلد أمير، وتنفيذ القصاص بحق الأمير تركي بن سعود الكبير، ليكون أول فرد من الأسرة الحاكمة يعدم في قضية جنائية.

والأمير مشهور هو الأخ غير الشقيق للأمير الوليد بن طلال، والذي ألقي القبض عليه، هو وعشرات الشخصيات البارزة، ومسؤولون آخرون ضمن أكبر حملة مكافحة فساد شهدتها المملكة.

ويعتقد أن الأمير مشهور هو أصغر أولاد الأمير طلال، وهو ابن الأميرة ماجدة بنت تركي بن خالد الأحمد السديري.

ومن غير الواضح على وجه الدقة كم يبلغ عمر الأمير مشهور، ولكنه قد يكون، بحسب ترتيبه في العائلة، الأصغر بين أشقائه، وهم على التوالي “الأميرة الجوهرة، الأمير عبدالعزيز، الأمير عبد الرحمن، الأميرة هبة، الأميرة مها، الأمير منصور، الأمير محمد، والأمير مشهور”.

وينشر حساب “انستغرام” غير موثق يحمل اسم الأمير صورًا تكشف مقتطفات من حياة الأمير مشهور، إضافة إلى صور أخرى تجمعه مع أفراد من عائلته ووالده الأمير طلال.