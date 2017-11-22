طلبة مدارس في البحرين يطالبون بإلغاء نظام “التصحيح المركزي”

ارتفعت أصوات، من قبل طلبة مدارس، مجددًا في البحرين؛ مطالبة بإلغاء “التصحيح المركزي”، بعد اعتماده حديثًا في امتحانات “منتصف العام الدراسي”، حيث اتهم الطلاب نظام “التصحيح المركزي” بأنه غير منصف، وظالم.

وانتقد طلبة عبر “هاشتاغ” #لا_للتصحيح_المركزي على موقع التواصل “تويتر”، اعتماد النظام لامتحانات منتصف العام الدراسي، مبينين أنه سبب في تدني درجات الطلاب؛ رغم تقديمهم إجابات صحيحة، حيث لا يتم قبولها كونها لا تتوافق فقط مع الإجابة الأنموذجية المعتمدة من قبل النظام.

وقال طلبة، إن العام الدراسي الحالي شهد “تشددًا” كبيرًا في مسألة التصحيح، الأمر الذي أضاع عليهم الكثير من الدرجات المستحقة.

في حين اتهم آخرون الوزارة، باعتمادها هذا النظام عن قصد، كي تخفض أعداد الطلبة المقبولين في البعثات، في سياسة تعتمد “التقشف” على حساب جهودهم.

وكتبت طالبة عبر موقع “تويتر”: “نحن طالبات من المرحلة الثانوية العامة، نقدم شكوى على القانون، الذي صدر مؤخرًا، حيث أنه يتم تصحيح أوراقنا للمنتصف في مدارس أخرى، (قانون التصحيح المركزي)، فلقد تم خسف درجات الطالبات بسبب هذا القانون”.

لكن شخصًا يدعى “علي” دافع عن النظام بقوله: “أفضل طريقة لتقييم الطالب أنموذجيًا هو التصحيح المركزي، كلنا تخرجنا بذي الطريقة وإذا تحس روحك منظلم، تقدر ترفع تظلّم، وأساسًا اللي يصححون اهمه المدرسين نفسهم، مجرد مايعرفون الورقة حق من، ولا حتى في ذي تبون بالواسطات تنجحون؟”.

وتعتمد البحرين لجانًا خاصة لما يدعى بـ”التصحيح المركزي” حيث يقوم مجموعة من المعلمين بتصحيح أوراق امتحانات الطلبة في نهاية العام، طبقًا لإجابات أنموذجية فقط موجودة لديهم.

كما أن اللجنة المخصصة لمادة معينة (على سبيل المثال مادة الكيمياء) قد تتضمن أساتذة متخصصين في مواد أخرى (كمعلمين يدرسون مادة الرياضيات أو العلوم)، الأمر الذي يجعل مسألة تقييم إجابة الطالب ضمن إجابة أنموذجية محددة، ومعتمدة فقط من قبل اللجنة. وذلك وفق ما أوضحه مقال سابق أوردته صحيفة “الوسط” البحرينية قبل عدة سنوات.

وسبق أن طالبت مجموعة من المعلمات المشاركات في نظام “التصحيح المركزي” للامتحانات قبل عدة سنوات بإلغاء هذا النظام، نظرًا للضغوطات الكثيرة، التي يتعرضن لها بدورهن أثناء عملية التصحيح.

#لا_للتصحيح_المركزي طلعت من اللجنه مستانس وحليت وقلت درجه كامله وآخر شي ١١ و١٤ من ٢٠????????‍♂️????حسبي الله ونعم الوكيل — محمد المحمد????❤ (@_ma83) November 22, 2017

نحن نعارض هذا القرار الذي أدى إلى هدر الكثير من درجاتنا في الامتحانات فإن هذا ظلم للطلبة فدرجاتنا تضيع بسبب هذا القرار.

#لا_للتصحيح_المركزي — DARKSUN (@DARKSUN002) November 22, 2017

احياناً الطالب فاهم ويكتب اجابه تبين انه فاهم لكن اهمه طالبين الاجابه النموذجيه وهالشي اللي بيسبب لنا خسارة الدرجات في التصحيح وبينقص في المعدلات بس عشان سالفة البعثات ،، يخي انا بادرس على حسابي مابي شي من الوزاره شذنبي اذا نزل معدلي بسبب قرار تافه ؟!! #لا_للتصحيح_المركزي — Bü hamâd⚔️ (@_Abdulla16) November 22, 2017

مفهمومه حركتهم البايخه مسوين هالقانون عشان تنزل درجات الطلاب و مايعطونهم منح او بعثات????.#لا_للتصحيح_المركزي — R. (@albastaki_reem) November 22, 2017