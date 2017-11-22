بالفيديو.. جدل حول حقيقة امتناع الدفاع المدني عن إنقاذ سعودي في جدة

أثار مقطع فيديو ظهر فيه مواطن سعودي، قيل إنه في محافظة جدة، وهو عالق وسط السيول، جدلًا بعد أن ظهر رجال الدفاع المدني واقفين دون تقديم مساعدة له، بينما أقدم آسيوي على رمي نفسه بالماء لإنقاذه.

لكن سعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى مقطع “سناب شات” سابق يوضح حقيقة احتجاز السيول للمواطن، ودور أفراد الدفاع المدني.

وقالوا: إن المواطن الذي علق بسيارته، ظهر وهو يقتحم السيول متجاوزًا أفراد الدفاع المدني، الذين أطلقوا صيحات تحذيرية له؛ حتى لا يتقدم وسط الماء، إلا أن المواطن لم يعر هذه التحذيرات أي اهتمام، ما دفعه في النهاية إلى الوقوف عالقًا وسط السيول.

وأوضحوا، أن تصرف المواطن كان “غير مسؤول”، وأن أفراد الدفاع المدني بذلوا جهدهم في تحذيره، الأمر الذي يعفيهم من تهمة “التقصير”.

وسبق أن قدم الدفاع المدني، أمس الثلاثاء، اعتذاره عن “التقصير” من قبل أفراده، موضحًا عبر صفحته الرسمية “تويتر”: “مدني جدة يعتذر عما ورد في أحد المقاطع، التي أظهرت عدم سرعة التفاعل من اثنين من منسوبيها في التعامل مع إحدى حالات الاحتجاز، وتؤكد أنها تصرفات فردية غير مقبولة، ولا تمثل ما يقوم به رجال الدفاع المدني من تضحيات، وأعمال إنسانية كبيرة في إنقاذ المحتجزين، وستتم محاسبتهم بموجب النظام”.