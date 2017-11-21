الحكومة الصينية تدفع مبلغًا ضخمًا لسيدة مقابل منزلها المتهالك (صور)

بعد نزاع استمر 7 سنوات، وافقت سيدة صينية عنيدة، أخيرًا، على بيع منزلها المتواضع إلى الحكومة، ولكن مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

وتصدرت المرأة المعروفة محليًا باسم السيدة “يانغ”، عناوين الصحف في العام 2010، عندما رفضت التخلي عن قطعة أرض، مساحتها 1290 قدمًا مربعًا (119 مترًا مربعًا) في مدينة “شينجين” جنوب شرق الصين؛ من أجل إعادة تطويرها.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن الحكومة حاولت في بادئ الأمر كثيرًا إقناع يانغ، عن طريق أحد المقاولين؛ لأنها بحاجة إلى الأرض؛ لبناء محطة القطارات، في شمال مدينة شينجين.

ورغم أن جيرانها باعوا منازلهم وأراضيهم دون تردد، مقابل صفقات مربحة مع الحكومة، رفضت يانغ التخلي عن منزلها، رفضًا قاطعًا.

وعرضت الحكومة في العام 2012، شراء منزلها بمبلغ قدره 2.2 مليون جنيه إسترليني، ولكن يانغ رفضت العرض، وهو ما أدى إلى تأخير مشروع بناء محطة القطارات.

ثم أعلنت يانغ، أنها باعت أرضها للحكومة مقابل 14.8 مليون جنيه إسترليني، ولكنها تنكر أن المبلغ يعادل أكثر من القيمة الحقيقية لعقارها، وقالت: “أنا والحكومة لسنا فائزين ولا خاسرين في هذه القضية”.

وبهذه الصفقة، كسبت يانغ أكثر من 700 % من قيمة العقار، بعد أن اشترت قطعة الأرض في العام 1993 بحوالي 20 ألف جنيه إسترليني.