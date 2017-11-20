بالفيديو.. رجل يصلي وسط ازدحام مروري في الكويت يثير استغراب المارة

استغل رجل الازدحام في طريق سريع بالكويت؛ لأداء الصلاة، وفق ما أظهره مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى الشخص الذي وثق الفيديو استغرابه لتصرف الرجل، الأمر الذي تبعه تفاعل المغردين مع المقطع بين مؤيد ومعارض، إذ قال الإمام والخطيب جاسم الجاسمي: “هنا حيث تجتمع النية الحسنة والفعل الخطأ والفهم الخاطئ لشعائر الإسلام، ويُعذر لجهله ولاتجوز السخرية منه، الجاهل يُعَلّم والاحترام مطلوب غفر الله للجميع”.

فيديو / شخص يستغل «الزحمة» ليصلي في الطريق العام ! pic.twitter.com/gYzYLwwEWo — المجلس ???????? (@Almajlliss) November 20, 2017

وطالب حسابان على تويتر يحملان اسمَيّ “اللهم ارحم والدي”، “وأينما أدركتم الصلاة فصلوا”، بـ”إحسان الظن في الرجل الذي لم يطلب ديناراً ولا درهماً”.

وقالا: “سوء الظن في كل شي حتى في صلاته لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا”.

إلى ذلك قال ناشطون إن “سيارة الرجل تعرضت لحادث واضطر للوقوف لانتظار وصول الشرطة، حيث دخل وقت الصلاة أثناء هذه الفترة وقام بأداء الفريضة”.