أردنية تفوز بجائزة أفضل موظفة في العالم (صورة)

حصلت المهندسة الأردنية هدى الحسيني، على ذهبية جائزة “ستيفي” العالمية كأفضل موظفة في العالم.

وفازت الحسيني في الجائزة عن فئة المؤسسات غير الربحية، ضمن المسابقة العالمية التي تتضمن العديد من الفئات، وتستهدف النساء في قطاع الأعمال، وذلك في حفل نظم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت الحسيني تنافست مع 3 مترشحات أخريات للجائزة، هُنَّ: واحدة بحرينية، واثنتان من الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة “الغد” الأردنية.

وبينت الحسيني أن هذا الفوز “أعطاها دفعة للاستمرار دائمًا، وعدم التوقف في رحلتها المهنية الريادية حتى تحقق طموحها”.

وأشارت في حديثها للصحيفة إلى أن “هذا الإنجاز يغيّر من الصورة النمطية للموظفين في مؤسساتنا، فالموظف المبدع بعيد كل البعد عن المثالية الظاهرية؛ لأنه يجرب ويغير، ويتحمل مسؤولية قراراته، ويتعامل مع العمل وكأنه عمله الخاص؛ ما يكوّن لديه شخصية قيادية وخبرة كبيرة تؤثران بشكل مباشر في تطوير الأعمال”.

والحسيني هي رئيس قسم التدريب والدراسات في نقابة المهندسين الأردنيين، وسبق للمهندسة الأردنية، أن ترشحت ووصلت الى نهائيات هذه الجائزة في العامين 2014 و2016، ونالت الجائزة الفضية في هذين العامين.