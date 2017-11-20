بريطانيا تستجوب طالبات مسلمات حول سبب ارتداء الحجاب

أعلنت كبيرة المفتشين المسؤولة عن المدارس في بريطانيا، أماندا سبيلمان، أن التلميذات المحجبات، سيخضعن لأسئلة حول ملابسهن.

وقالت سبيلمان في تصريحات صحفية: “سيتم سؤال التلميذات المحجبات في المدارس الابتدائية، حول سبب اراتدائهن لمثل هذه الملابس، وتوثيق أجوبتهن في السجلات المدرسية”.

وبررت سبيلمان الإجراء بقولها إن “ارتداء فتيات للحجاب دون سن البلوغ، سيؤدي لمنحهن هوية جنسية”، على حد قولها.

ووفق دراسة لصحيفة “صندي تايمز”، فإن الحجاب مدرج بين خيارات الزي المدرسي، في 18% من أصل 800 مدرسة ابتدائية حكومية في البلاد.