بالفيديو.. كيف رد الحريري من فرنسا على سؤال عن شعوره بالحرية؟ 

نشرت الإعلامية اللبنانية رايتشل كرم، من العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد، مقطع فيديو يجمعها مع رئيس الوزراء اللبناني المستقیل، سعد الحريري.

يظهر الفيديو الذي نشرته الإعلامية اللبنانية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، رد الحريري على سؤال حول شعوره بالحرية قائلًا “أنا دائمًا كنت حرًا”.

وسألت رايتشل كرم، الحريري قائلة: “شو الأجواء؟ شو شعور الحرية؟ حرية ولا مش حرية؟”، ليجيبها الحريري قائلًا: “أنا دائمًا كنت حر وإن شاء الله بنشوفكم قريبًا في لبنان جميعًا”.

وردًا على سؤال حول موعد عودته إلى لبنان، إن كان الإثنين أو الثلاثاء مثلًا، قال الحريري: “لنشوف”.

ويذكر أن الحريري التقى عددًا من الإعلاميين اللبنانيين في مقر إقامته في باريس، بعد لقاء الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، السبت، وسط الجدل الكبير الذي يلف استقالته من منصبه في خطاب ألقاه خلال زيارته المملكة العربية السعودية.