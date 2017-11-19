الكويت تعيد العمل بقرار سحب سيارات المخالفين لمدة شهرين

أمر وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح، بإعادة تفعيل قرار سحب المركبات، وذلك عقب اطلاعه على إحصائيات تؤكد انخفاض عدد الحوادث الناتجة عن عدم الانتباه.

جاء ذلك، بحسب جريدة “الأنباء” الكويتية، خلال اجتماع عقده اليوم الأحد، مع وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة، اللواء فهد الشويع.

وكان قرار وقف السيارات تم إيقافه أخيرًا، إذ يقضي بوقف السيارات التي يرتكب سائقها مخالفة عدم الانتباه لمدة شهرين.

وصعّد نواب كويتيون، في وقت سابق، ضد القرار بعد أن تم حجز نحو 800، إذ اعتبر العديد أن المخالفة مبالغ فيها، رغم إيجابيات القرار في ضبط الشارع المروري وتخفيض عدد الحوادث المرورية.

ويشمل قرار سحب السيارات كلّ مَن يرتكب مخالفة عدم الانتباه مثل استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة، أو من لا يربطون حزام الأمان، ومن يقف في منطقة ممنوع الوقوف فيها، ومن يعتلون بسياراتهم الرصيف، أو معيقي السير لمركبات تعطلت فعطلت حركة المرور.