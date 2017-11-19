الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأكبر حلقة نقاشية للشباب في العالم (فيديو)

دخلت الإمارات رسميًا في موسوعة غينيس لأكبر درس في العالم حول الإنترنت، وذلك ضمن أكبر حلقة شبابية عقدها مجلس شباب شرطة أبوظبي والذي يضم محاور عديدة تهم جيل الشباب والتحديات التي تواجههم في عصر الإنترنت، وبمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة.

وألقت وزيرة الدولة لشؤون الشباب شما المزروعي كلمة الافتتاح لأكبر حلقة نقاشية للشباب تؤكد فيها دور الشباب في الحفاظ على أمن المجتمعات الإلكتروني.

وتستهدف الحلقة فئة الشباب تحت سن 30 من جهات عديدة مشاركة ومن المسجلين عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بحلقات شبابية.

وتخللت الحلقة الشبابية فعالية تحقيق الرقم القياسي لأكبر درس عن أمن الإنترنت ليدخل غينيس للأرقام القياسية، ويلقيه الدكتور محمد حمد الكويتي وفعاليات مصاحبة لتعزيز ثقافة الإنترنت الآمن لدى جيل الشباب والخروج بأكبر قدر ممكن من المشاركات الهادفة.

ويهدف مشروع أكبر حلقة شبابية في العالم إلى فتح آفاق الحوار مع الشباب والتعرف على آمالهم وطموحاتهم والتحديات التي تواجههم، والارتقاء بمستوى تفاعلهم مع المجتمع.