عثر على سيارته بعد أن نسي أين تركها قبل 20 عامًا

عثر رجل على سيارته المفقودة منذ ما يقرب من 20 عامًا، بعد أن نسي المكان الذي تركها به في مدينة فرانكفورت الألمانية.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، يعود تاريخ إنتاج السيارة الضائعة إلى ما قبل 76 عامًا ، وتم العثور على السيارة “العتيقة” يوم الأربعاء الماضي، في مرآب قديم بمدينة فرانكفورت.

ويقع هذا المرآب بمبنى صدر قرار بإزالته ،ولعدم معرفة هوية صاحب السيارة المتواجدة بالمرآب منذ عام 1997م ،اضطرت الشركة المسؤولة إلى وقف تنفيذ قرار إزالة المبنى، للبحث عن هوية صاحب السيارة.

وبعد عدة محاولات توصلت الشركة إلى صاحب السيارة وأبلغته بموقعها من خلال محادثة هاتفية، وتبين أن “الرجل الأحمق” نسي المكان الذي وضع فيه سيارته منذ ما يقرب من عقدين كاملين، وعند وصول صاحب السيارة رفض الحصول عليها مرة أخرى نظرًا لأنها لم تعد تعمل.

وكشفت السلطات المحلية بمدينة فرانكفورت أن السيارة لم تعد تصلح للاستخدام البشري، وتم إرسالها إلى مخازن الخردة.