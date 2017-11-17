بالفيديو.. زوجان تبادلا بديلًا “غريبًا” عن أكاليل الزهور في حفل زفافهما.. فما هو؟

نشر الزوجان سيدهارث سونافان، 25 عامًا، وشروستي أوسارمال، 23 عامًا، من إحدى القرى النائية في ولاية ماهاراشترا في الهند ، فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحفل زفافهما الغريب، والذي عُقد قبل سبعة أعوام، حيث تبادلا خلاله أكاليل من الأفاعي بدلًا من أكاليل الزهور التقليدية.

ويظهر في الفيديو، الكاهن يؤدي طقوس الزفاف الروتينية وسط الضيوف، وعندما استعد العروسان لتبادل الأكاليل احتشد الحضور بحماسة لرؤية الثعابين كإكليل.

وبحسب صحيفة press ks الهندية، فإن الزوجين يعملان في حماية الحياة البرية، حيث شرح سونافان أنهما قررا استخدام الأفاعي كأكاليل في حفل زواجهما، لتعزيز نمو الحياة البرية، وحماية الحيوانات من الاستغلال، مُبينًا أنهما أطلقا الثعابين في الغابة بعد انتهاء الحفل آنذاك.