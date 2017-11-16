بالصور.. كاميرا موظف غاضب تقض مضاجع فريق “بي بي سي” النيام أثناء العمل‎

التقطت عدسات الكاميرا عدد كبير من فريق عمل شبكة “بي بي سي” البريطانية في وضع محرج، حيث تم تصويرهم يغطون في النوم أثناء العمل.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقد تم اتهام موظفي الـ”بي بي سي” بالتقاعس عن العمل وبإهدار أموال ممولي الشبكة في أعقاب تصويرهم وهم نائمون ويشخرون على مكاتبهم.

وتم تصوير العاملين في الفترة الليلية وهم نائمون بواسطة أحد زملائهم الغاضب في مقر شبكة بي بي سي بلندن.

وقال الموظف الغاضب إنه “من الصعب جداً العمل مع شخص يشخر بجوارك”.

ويظهر في الصور العاملون النائمون وهم متكئون على مكاتبهم، بينما يحصلون على رواتبهم مقابل هذا العمل الليلي، كما يظهر في الصور أحد العاملين وهو يرتدي قناع النوم لحجب عينيه عن كشافات المكتب.

يذكر أن المتعاقدين مع القناة يحصلون على رواتب تقدر بما بين 40 حتى 75 ألف جنيه أسترليني سنويًا، فيما يحصل العاملون لنصف الوقت على 450 جنيهًا أسترلينيًا و3 أيام أتعاب مقابل مناوبة العمل الـ 12 ساعة، بما في ذلك 80 جنيهًا أسترلينيًا علاوة مقابل العمل في الفترة المسائية.

وبحسب التقرير، تم التقاط هذه الصور على دفعتين في العام 2013 وشهر أبريل الماضي من مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن، ويظهر فيها حوالي 150 موظفًا بالقناة نائمين أثناء فترة العمل الليلية.