بتوائمها الأربعة.. سعودية تلفت الأنظار في أول يوم لها على “تويتر”

جذبت سيدة سعودية تدعى رانيا الزاير، الأنظار إليها في أول يوم لها بموقع “تويتر”، عندما نشرت صورة مذهلة لتوائمها الأربع الذين أنجبتهم مؤخرًا، وتبحث عن دعم حكومي أو خاص لمساعدتها في مصاريفهم.

ودشّنت رانيا حسابًا جديدًا لها على موقع “تويتر” يوم أمس الأربعاء، لتبدأ تغريداتها بصورة احترافية لأربعة توائم في الأشهر الأولى من العمر، وقد ارتدوا أغطية أطفال ملونة ووضعوا جنبًا إلى جنب في سلة شكّلت بعد التقاط الصورة لهم لوحة بالغة الجمال.

وتسببت الصورة في التشكيك بهوية صاحبة الحساب التي بدأت تغريداتها بالقول “السلام عليكم.. أنا مواطنة سعودية رزقنا وزوجي بفضل الله وكرمه بـ4 توائم بعد سنوات من الحرمان، ممتنة وسعيدة بهم (ماشاء الله عليهم) لكن مضاعفة المصاريف 4 مرات بشكل مفاجئ من حليب وحفاضات الخ منهك جدا، فهل هناك دعم حكومي يشمل حالات مثل حالتي؟ أرجو الرد مع الشكر”.

ووجهت رانيا تغريدتها للمشرفين على حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع تويتر، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة والنشط على الدوام في الموقع ذاته، خالد أبا الخيل.

ولم تلق السيدة السعودية ردًا رسميًا بعد نحو 24 ساعة على تغريدتها الأولى، فيما شغلت كثير من المغردين من داخل السعودية وخارجها بصورة توائمها، وطلبها الذي دعمه البعض وشكك فيه البعض الآخر.

وأكد عدد من المغردين الذين يكتبون بحسابات شبه موثوقة أنهم على علاقة شخصية بالسيدة رانيا، وأنها أم التوائم الأربعة بالفعل، وذلك في ردهم على المشككين بها والذين أوردوا صورة للأطفال من موقع شهير بنشر صور الأطفال الاحترافية، إذ يقولون إن مالكة الحساب سرقت الصور منه.

وأنهت الأم السعودية ذلك الجدل بقولها “أنا وزوجي وتوائمي سعوديون، الصورة لتوائمي التقطتها المصورة ميليسا في أمريكا، أنا أسأل عن دعم حكومي أو مؤسساتي وليس تبرعات فردية، في أمريكا مكان الولادة كان هناك دعم من ذلك النوع بحكم أنهم 4 توائم مع بعض فتوقعت وجود دعم مشابه بالسعودية من الحكومة أو الصيدليات #توائم_رانيا”.

وكتبت في تغريدة أخرى “زوجي مواطن سعودي ويقوم بكامل مسؤولياته تجاه أسرته.. لكن الالتزامات المادية كثيرة و4 أطفال يتطلبون مصاريف مضاعفة، هؤلاء توائمي وهذه صورتهم وهذا الموقع هو موقع المصورة ميليسا التي التقطت لهم الصورة.. أنا أنجبتهم بأمريكا والصورة التقطت بأمريكا وهناك كان يوجد دعم للتوائم”.