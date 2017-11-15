أولى حالات الطلاق في الكويت بسبب التحدث في الهاتف أثناء قيادة السيارة‎

بعد ساعات من تفعيل عقوبة حجز السيارات في الكويت لمستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة، أقدم شخص على طلاق زوجته بعد أن تم حجز سيارته بسبب تحدثه معها بالهاتف أثناء القيادة.

وتم حجز السيارة بعد ضبط سائقها من قبل شرطة المرور وهو يتحدث بالهاتف مع زوجته أثناء القيادة، بعد إصرارها على إكمال المكالمة، رغم طلبه منها إغلاق الهاتف خوفاً من المخالفة.

وقالت المحامية حوراء الحبيب عبر حسابها على “تويتر”:”اتصل بي موكل يريد الطلاق ويرفض إكمال التسوية، وبعد سؤاله عن السبب اتضح أن مركبته تم سحبها عندما كان يستخدم الهاتف ويتشاجر مع زوجته”.

وكانت شرطة المرور الكويتية قد بدأت يوم الأربعاء حملة واسعة في شوارع البلاد، تستهدف مستخدمي الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان لقائد السيارة والركاب في المقاعد الأمامية، والخوذة لراكبي الدراجات النارية، عبر مصادرتها وفرض غرامة مالية على أصحابها، بهدف حماية أرواح وممتلكات كافة فئات المجتمع.