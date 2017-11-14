جنون الحب.. عروس تختار مكانًا غريبًا لحفل زفافها (صور)

جسَّد زوجان صينيان مقولة “جنون الحب“، عندما اختارت الزوجة أن تتميز بحفل زفافها بطريقة تجمع بين الغرابة والجنون، الأمر الذي وافق عليه الزوج.

واختار العروسان إقامة “حفل العمر” على جبل تشايا في زوماديان بمقاطعة خنان وسط الصين، والتقاط صور الزفاف على منحدر الجبل، متجاهلين ما يشكله المنحدر من خطورة حتمية.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، تسلقت العروس المنحدر الجبلي وهي ترتدي فستان العرس الأبيض برفقة زوجها الذي كان يرتدي بدلة الزفاف السوداء، وهما يمسكان بسلك مثبَّت في جدار الجبل، ومن خلفهما الضيوف الذين شاركوهما المغامرة.

وأُقيمت مراسم الزفاف على المنحدر الجبلي تشايا، والتقطت لهما صور زفاف، لتكون الأكثر غرابة وتمييزًا عن غيرها.

يذكر أن موقع تشايا الخلاب استُخدم من قبل في تصوير مسلسل تلفزيوني منقول عن الرواية الكلاسيكية الصينية “رحلة إلى الغرب”.