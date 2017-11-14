بالفيديو.. شاهد ماذا فعل فيل غاضب بشاب حاول مداعبته

تلقى شاب هندي “مشاغب” ضربةً غير متوقعة من فيل في غابات إدوكي، إحدى مُقاطعات ولاية كيرالا في الهند، بعد أن قدّم له طعامًا وحاول مُداعبته.

لكن ما أغضب الفيل ودعاه لركل الشاب بأنيابه بعيدًا، هو أن الشاب حاول مُداعبته مرارًا وتكرارًا، بدءًا بتقبيله وعقد أنيابه وثنيها للأسفل، الأمر الذي أزعج الفيل.

وذكرت “صحيفة “India”، أمس الإثنين، أن الشاب الذي لم يُذكر اسمه كان يبث مجريات حادثة اللعب مع الفيل مباشرةً عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، باستخدام خدمة البث المباشر المتاحة على الموقع.

وفي ذات الوقت كان صديقه يلتقط له المشاهد، ويُحاول منعه من إغضاب الفيل، في حين دعا المعلقون على الفيديو، الذي أزاله موقع “فيسبوك” لاحقًا، إلى التوقف عن إزعاج الفيل أثناء مشاهدتهم للفيديو.

وتلقى الشاب عدة لكمات من الفيل أسقطته أرضًا، الأمر الذي جعله يفقد الوعي، ونُقل على إثرها إلى المستشفى.