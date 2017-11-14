العثور على أقدم زجاجات نبيذ في العالم (صور)

عثر العلماء على أقدم زجاجات نبيذ في العالم، والتي تكشف أن المواطنين في جمهورية جورجيا كانوا يتناولونه قبل 8000 عام، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأثبتت الأدلة الأثرية الجديدة أصول النبيذ ،التي ترجع لـ1000 سنة إلى العصر الحجري الحديث، عندما كان البشر لا يزالون يستخدمون الأدوات الحجرية.

ويعتقد علماء من جامعة تورنتو والمتحف الوطني الجورجي أن ممارسة سحق العنب لإنتاج مشروب كحولي مسكر بدأت قبل 1000 سنة في منطقة جنوب القوقاز بين أوروبا الشرقية وغرب آسيا.

وتضمنت شظايا فخار خزفية من موقعين على بعد حوالي 30 ميلًا الى الجنوب من العاصمة الجورجية تبليسي، بقايا توقيعات كيميائية من العنب والنبيذ.

وأوضح الباحثون في مجلة “بروسيدينغس أوف ذا ناشونال أكاديمي أوف ساينس”، أن أحدث أساليب استخراج المواد الكيماوية كشفت حمض الطرطريك، والأحماض العضوية السائلة، والسكسينية، والستريك.

وقال الدكتور ستيفن باتيوك، عضو فريق من قسم الحضارات القريبة من الشرق الأوسط في جامعة تورنتو: “نحن نعتقد أن هذا هو أقدم مثال على تدجين الكرمة الأوراسية الآخذة لإنتاج النبيذ “.

وتمثل الكرمة الأوراسية الآن 99.9% من النبيذ الموجود في العالم اليوم، وتتميز هذه الفترة ببدء الزراعة وتدجين الحيوانات، فضلًا عن الحرف اليدوية مثل الفخار والنسيج، وإنتاج الأدوات الحجرية المصقولة.

وقال الدكتور باتيوك: “تم اختراع الفخار، الذي كان مثاليًا لمعالجة وتخزين المشروبات المخمرة، في هذه الفترة جنبًا إلى جنب مع التقدم في الفن والتكنولوجيا والمأكولات.