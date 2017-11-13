بصالة رياضية وألعاب فيديو.. ألمانيا تكشف عن “قطار المستقبل”

كشفت شركة السكك الحديدية الألمانية عن تصميم قطار جديد يعتمد على تعزيز مبدأ الترفيه والتسلية، وليس فقط وسيلة للنقل.

وقال موقع “إنغادجيت” التقني: إن القطار الجديد سيحمل على متنه صالة رياضية وألعاب فيديو وشاشات تلفزيون، بالإضافة إلى وسائل تسلية وترفيه لكل أفراد العائلة .

ويحمل نموذج القطار الجديد، والذي كشفت عنه شركة دويتشه بان، المملوكة للدولة، اسم “Ideenzug” أو “قطار الأفكار”، ويجمع بين إسعاد الركاب وإضفاء لمسة من الخصوصية، وهو ما يعكسه تصميم مقاعد القطار غير التقليدية والقابلة للدوران والطي، بحيث تتيح مساحة أوسع وتضفي لمسة اجتماعية، هذا إلى جانب منح بعض الخصوصية إذا احتاجها الركاب.

ومن المتوقع ألا يحصل القطار على موافقة هيئات حماية وأمان المستهلك في ألمانيا؛ بسبب صالة الألعاب الرياضية على متنه، وهو ما يعني أنه ربما يتم الاستغناء عنها.

وتتجه صناعة القطارات نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة النظيفة، كالطاقة الشمسية، لكن ألمانيا ترغب في أن تجعل من نموذجها الجديد ارتقاء بتجربة ركوب القطارات، لتكون أكثر متعة وترفيهًا.